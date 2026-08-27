Дождь и до +20°С ожидается в Рязанской области 28 августа

В пятницу, 28 августа, в Рязанской области будет переменная облачность. По прогнозам синоптиков регионального ЦГМС, температура воздуха будет умеренной, а осадки незначительными.

Ночью осадков не предвидится, погода будет преимущественно сухой. Однако днем местами по области пройдут кратковременные небольшие дожди.

очью воздух остынет до +6…+11°С, что характерно для приближающейся осени. Днем температура будет комфортной для прогулок и составит +15…+20°С.

Будет дуть северный ветер умеренной силы: ночью его скорость составит 2–7 м/с, днем усилится до 4–9 м/с.