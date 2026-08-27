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Общество

Рязань поборется за звание лучшего города для жизни с детьми

Анастасия Мериакри
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Рязань успешно преодолела заочный этап отбора и вошла в число финалистов масштабного Всероссийского конкурса «Семейная столица России». Город будет бороться за почетное звание вместе с девятью другими крупными центрами страны: Саранском, Пензой, Нижним Новгородом, Казанью, Новосибирском, Омском, Тулой, Ханты-Мансийском и Южно-Сахалинском.

Путь в финал был основан на строгой оценке данных. Экспертный совет конкурса проанализировал участников по ряду ключевых демографических и социальных критериев. В их число вошли положительная динамика рождаемости, общее число многодетных семей, уровень развития специализированной семейной инфраструктуры, а также эффективность и охват мер государственной поддержки, реализуемых в регионе.

Теперь конкурс переходит в практическую фазу. В ближайшее время в города-финалисты лично прибудут профильные эксперты. В ходе визитов они оценят, насколько комфортно и безопасно в городе проживать семьям с детьми. Всестороннему анализу подвергнутся:

  • развитие и доступность инфраструктуры для семей с детьми;
  • качество и оперативность работы социальных сервисов;
  • доступность квалифицированной медицинской помощи;
  • наличие и состояние спортивных объектов;
  • иные важные критерии, формирующие общее качество жизни в городе.

Конкурс «Семейная столица России» проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Главная задача проекта не просто выявить лидера, но и сформировать банк лучших муниципальных практик. Опыт и решения города-победителя в дальнейшем смогут тиражировать и использовать другие регионы страны.

Имя главной «Семейной столицы России» будет официально объявлено 13 октября.

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