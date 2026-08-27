Фото с сайта правительства Рязанской области
Спорт

Рязань стала центром мировых уличных видов спорта

Анастасия Мериакри
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С 27 по 30 августа Рязанская область принимает Международный фестиваль уличной культуры и спорта BRICS SKATE CUP 2026. Мероприятие, ставшее частью масштабной программы празднования Дня города, объединило на своих площадках более 500 спортсменов из свыше 30 стран мира. Одной из ключевых локаций фестиваля стал рязанский «Дворец Первых», где проходят Всероссийские соревнования по роллер-спорту в дисциплинах фристайла.

Нынешний BRICS SKATE CUP имеет особое значение: это первое «домашнее» международное соревнование после возвращения российским спортсменам права выступать под национальной символикой. География участников впечатляет: на старт вышли представители Китая, Ирана, Бразилии, ОАЭ, Омана, Турции, Аргентины, Саудовской Аравии и многих других государств.

«BRICS Skate Cup в Рязани – первое «домашнее» международное соревнование после возврата нашим спортсменам национальной символики. В городе, которому почти тысяча лет, мы проводим фестиваль, объединяющий современные тренды и течения. На прежних Grand Skate Tour и BRICS Skate Cup иностранные участники видели Москву и Нижний Новгород, теперь увидят Рязань. А потом еще несколько месяцев их будут расспрашивать в скейтпарках по всему миру, как там, в России!», — отметил президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта России Илья Вдовин.

В рамках фестиваля Федерация скейтбординга и роллер-спорта России организовала масштабные Всероссийские соревнования. В них принимают участие фристайлеры из Ярославской, Пензенской, Владимирской, Волгоградской, Самарской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Программа соревнований разделена по дисциплинам и возрастным категориям:

27 августа: Спортсмены состязаются в «Скоростном слаломе», где наибольшее представительство имеют подростки 10–14 лет, и в дисциплине «Слайды», за звание лучших в которой борются мужчины и женщины старше 18 лет.

28 августа: На повестке дня «Фристайл-слалом». В этой дисциплине акцент смещен с чистой скорости на артистизм и техническое мастерство: качественное выполнение сложных трюков, прыжков, вращений и резких смен направления движения.

Возрастное ограничение 6+.

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