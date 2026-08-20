Борис Ясинский встретился с победителями и призёрами чемпионата и первенства мира по джиу-джитсу

Глава администрации Рязани Борис Ясинский встретился с ребятами и тренерами из спортивных школ «Юпитер» и «Сокол». Они вернулись с чемпионата и первенства мира по джиу-джитсу. 25 спортсменов привезли 27 медалей разного достоинства. Соревнования проходили в Абу-Даби, в них участвовали 2500 спортсменов из 36 стран, напомнил Ясинский на своих страницах в соцсетях.

Название «джиу-джитсу» переводится как «гибкое искусство» – техника, основанная на принципе уступать, чтобы побеждать. По легенде, японский целитель однажды зимой заметил, как толстая ветвь ломается под тяжестью снега, а тонкие ветки сбрасывают его. Так родился принцип гибкости, а вместе с ним – школа нового боевого искусства.

Рязанские спортсмены блестяще выступили на соревнованиях. Золото завоевали Роман Комаров, Максим Чубаров, Константин Комаров, Егор Гуров, Александра Елкина, Павел Шурыгин, Степан Майоров, Никита Печенкин и Ангелина Потанина (все – в дисциплине «Файтинг»), а также Екатерина Веревкина (No-Gi).

Серебро взяли Роман Комаров, Егор Крысин, Низомджон Дабуров, Егор Константинов, Федор Дмитрев и Варвара Курбатова (все – «Файтинг»), а также Екатерина Веревкина и Полина Каратаева (Не-Ваза).

Бронза – у Евгении Никифоровой, Алисы Харламовой, Татьяны Федосеевой, Александр Малютин, Платона Симакова (все – «Файтинг»), а также Максима Чубарова, Екатерины Веревкиной и Никиты Печенкина (Не-Ваза).

За каждой из этих медалей стоят труд, дисциплина и характер. Гордимся ребятами и их тренерами.