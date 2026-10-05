Ушел из жизни рязанский тренер Владимир Трофимов

3 октября после продолжительной болезни ушел из жизни тренер-преподаватель СШОР ЦСК в Рязани Владимир Александрович Трофимов. Ему было 62 года.

Владимир Трофимов работал в спортивной школе с 2012 года. Он тренировал спортсменов по бочча — дисциплине для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Коллеги вспоминают Владимира Александровича как человека, который по-отечески относился к своим подопечным и всегда поддерживал спортсменов. Для коллег он был хорошим товарищем.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области выразило соболезнования родным и близким Владимира Трофимова.