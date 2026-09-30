Рязанские самбисты стали бронзовыми призёрами Всероссийского турнира памяти Модестова

В Рязани на базе Академии единоборств состоялись масштабные Всероссийские соревнования среди юношей и девушек в возрастной категории 16–18 лет. Турнир носил имя Виктора Модестова, который считается основоположником самбо в Рязанском регионе и учеником легендарного Анатолия Харлампиева.

Соревнования собрали внушительную аудиторию: за медали и, что не менее важно, за путевки на юношеское Первенство России 2027 года боролись 238 юных спортсменов. География участников охватила 17 регионов Российской Федерации. Борьба разворачивалась в 18 весовых категориях, поровну разделенных между юношами и девушками (по 9 категорий для каждого пола).

Особую гордость организаторам и болельщикам доставили выступления воспитанников местной Спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Юпитер». Рязанские самбисты продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе, завоевав две бронзовые награды.

На пьедестал почета поднялись Егор Гуров, выступивший в тяжелой весовой категории до 98 кг, и Александра Елкина, завоевавшая медаль в категории до 44 кг.