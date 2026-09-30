Сергей и Ирина Усольцевы. Фото со страницы Ирины ВКонтакте
Новости России

Поймавший Чикатило следователь выдвинул новую версию исчезновения Усольцевых

Анастасия Мериакри
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Спустя год после загадочного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге эксперты продолжают выдвигать новые версии трагедии. Бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в расследовании дел серийных убийц, включая Андрея Чикатило, убежден, что семью следует искать не в глухой чаще, а в ближайших населенных пунктах.

По мнению Яндиева, наиболее вероятным сценарием является криминальный. Эксперт полагает, что 28 сентября 2025 года семья могла попасть под сильный дождь во время похода и принять решение вернуться назад или найти временное укрытие.

«Усольцевы попали под дождь и, вероятнее всего, стали возвращаться. Возможно, зашли к кому-то и могли оттуда больше не выйти, оказались жертвами преступления… Я думаю, правоохранительным органам надо пройти по населенным пунктам, которые лежат на их маршруте», — заявил эксперт в беседе с РИА Новости.

Яндиев категорически отвергает версии о бегстве за границу или нападении диких животных. Он аргументирует это тем, что следы медвежьей атаки за год были бы неизбежно обнаружены, а исчезнуть без следа с ребенком и собакой за рубеж крайне сложно.

Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой породы корги пропали год назад, 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и не вернулись.

Последние масштабные поисковые мероприятия в тайге проводились в июне 2026 года. На данный момент официальное следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, однако полностью не исключает и криминальный сценарий.

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