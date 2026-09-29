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Новости России

SHOT: Россияне активно скупают квартиры в Мариуполе

Алексей Самохин
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Россияне стали заметно активнее покупать квартиры в Мариуполе. По данным SHOT, за год объем сделок с новостройками в городе вырос на 230%, а только в июле покупатели приобрели 305 квартир.

Наибольший интерес к недвижимости проявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас в Мариуполе работают более десяти застройщиков, около 30 проектов находятся на разных стадиях строительства.

Одним из факторов спроса стала льготная ипотека под 2%. По расчетам риелторов, при оформлении кредита на 25 лет ежемесячный платеж может составить около 25 тысяч рублей.

При этом двухкомнатную квартиру в Мариуполе можно сдавать примерно за 40 тысяч рублей в месяц. Объекты с современным ремонтом и большой площадью, по данным участников рынка, могут приносить до 100 тысяч рублей аренды. Купить жилье можно дистанционно через банковское приложение.

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Новостройки пока привлекают покупателей сильнее вторичного жилья. Стоимость квадратного метра в новых домах составляет от 141 до 217 тысяч рублей, а самая доступная квартира стоит около 5,17 млн рублей.

На вторичном рынке сейчас представлено около 930 объявлений. Средняя цена квадратного метра составляет 78 тысяч рублей, а стоимость квартиры в среднем достигает 3,8 млн рублей.

По словам полномочного представителя президента Российской гильдии риэлторов в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР Олега Фурсова, за первые шесть месяцев 2026 года объем сделок с недвижимостью в новых регионах вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Участники рынка ожидают дальнейшего роста цен. Руководитель компании «Атлас» Александр Лапшин связывает перспективы рынка с появлением новых проектов, господдержкой и близостью Мариуполя к Азовскому морю.

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