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Политика

Депутат Рады Соболев призвал жителей Киева покинуть город на зиму

Алексей Самохин
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Депутат Верховной рады Сергей Соболев рекомендовал жителям Киева, у которых есть такая возможность, на время холодов перебраться из многоэтажек в частные дома. По его словам, предстоящая зима может оказаться крайне тяжелой.

Как пишет Life.ru, Соболев считает, что многоэтажные дома в столице будет сложно обеспечить электричеством и другими необходимыми ресурсами.

Депутат посоветовал киевлянам заранее рассмотреть возможность временного переезда к родственникам, живущим в частном секторе.

«Зима будет очень тяжёлой», — заявил Соболев в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

Он объяснил, что в частном доме при отключении электричества остается возможность использовать генератор. По словам депутата, это может помочь пережить перебои с энергоснабжением в холодный период.

Между тем, проблемы с энергетикой на Украине вызвали массовый отток населения из городов, за август — сентябрь в частном секторе под Киевом количество съемщиков увеличилось втрое. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пророссийское подполье.

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