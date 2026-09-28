В Рязанском округе строят новые птичники и производственные объекты

В деревне Наумово Рязанского округа продолжается строительство новых птичников для выращивания молодняка. Проект реализует АО «Окское», крупнейшее птицеводческое предприятие региона, сообщает Госстройнадзор Рязанской области.

Новые корпуса позволят компании расширить производственные мощности и увеличить объем выпускаемой продукции.

Еще один объект в Рязанском округе готовят к запуску. В селе Денежниково завершается монтаж и наладка оборудования для цеха по производству препаратов для защиты растений.

После окончания работ предприятие сможет приступить к эксплуатации нового цеха.

Кроме того, в округе продолжается строительство производственно-складского комплекса с административно-бытовым корпусом. Сейчас специалисты устанавливают оконные блоки и прокладывают внутренние инженерные системы.

За ходом строительства объектов следит Госстройнадзор Рязанской области.