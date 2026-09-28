Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

На НТВ стартовал третий сезон шоу «ВИА Суперстар!», посвящённый памяти Соседова

Алексей Самохин
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В субботу на телеканале НТВ состоялась премьера первого выпуска третьего сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). За звание «суперстаров» борются 10 коллективов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые. Новый сезон проекта посвящён памяти музыкального критика и бессменного члена жюри Сергея Соседова, чья жизнь трагически оборвалась. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

Участниками премьерного выпуска стали: группы «Белый орёл», «Город 312», «ПМ», «Инь-Ян», «Полиция Нравов», «Рок-острова», «Самоцветы», «Фабрика», ВИА «Весёлые ребята» и «Чингисхан» (Dschinghis Khan).

Первый конкурсный день традиционно был посвящён хитам самих участников. Они вышли на сцену именно с теми суперпопулярными песнями, которые когда-то стали их визитными карточками. Так, группа «Белый орёл» спела композицию «Как упоительны в России вечера», «Полиция Нравов» – «Девушки хотят…», «Рок-острова» – «Ничего не говори», «Город 312» – «Останусь», «Фабрика» – «Про любовь», «ПМ» – «Два бриллианта», ВИА «Весёлые ребята» – «Алёшкина любовь», «Инь-Ян» – «Камикадзе», «Самоцветы» – «Всё, что в жизни есть у меня», а немецкий коллектив «Чингисхан» зажёг, исполнив свой хит Moskau.

Кресла звёздного жюри заняли телеведущая Лера Кудрявцева, заслуженная артистка России, певица Ирина Понаровская и певец, солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, подменивший гастролирующего Стаса Пьеху в этой программе, а также музыкальный критик Сергей Соседов. Съёмки третьего сезона были завершены незадолго до трагедии, поэтому во всех выпусках зрители будут видеть Сергея в привычной роли.

По итогам первого выпуска лидерами стали группы «Белый орёл», «ПМ», «Инь-Ян», «Самоцветы», «Чингисхан», «Город 312» и ВИА «Весёлые ребята» – они набрали по 8 баллов. Следом за ними расположились «Полиция Нравов», «Рок-острова» и «Фабрика» – у них по 7 баллов.

Напомним, что, начиная со второго выпуска, проект будет покидать один коллектив – тот, что по итогам нескольких выпусков наберёт наименьшее количество баллов. Один раз за весь сезон члены жюри смогут спасти одного участника, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, также единожды спасти участника смогут зрители проекта путём голосования в студии. Музыканты продолжат участие в шоу, если наберут 70 и более процентов голосов. В ином случае коллектив покинет проект. Победителем сезона станет та группа, которая наберёт наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков.

Ведущими проекта стали Вадим Такменёв и Наташа Королёва.

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