Российская армия готовится к следующему этапу ударов по украинской инфраструктуре: после ликвидации дата‑центров и элементов цифровой сети ВСУ в прицел попадёт «последняя миля» логистики противника. Такое прогноз дал «Газете.Ru» член думского комитета по обороне Андрей Колесник.

Как пояснил парламентарий, речь идёт о финальном звене цепочки снабжения — доставке боеприпасов и горючего прямо к линии фронта. Именно этот участок планируется перерезать, чтобы украинские подразделения остались без топлива и снарядов.

«После дата‑центров будут наноситься удары по „последней миле логистики». Это доставка необходимого непосредственно на линию боевого соприкосновения. Будут рвать вот эту цепочку, и тогда ВСУ останутся без боеприпасов и топлива, которое тоже нужно для логистики», — подчеркнул Колесник.

Депутат описал российскую тактику как методичное отсечение «щупальца» украинской военной машины — шаг за шагом, узел за узлом. По его убеждению, именно этот курс в конечном счёте приведёт к завершению боевых действий.