ТНТ раскрыл дату премьеры шоу «На высоте» с Галустяном и роботом

ТНТ покажет премьеру нового технологического шоу «На высоте» (16+) 4 октября в 09:00. Ведущим проекта стал Михаил Галустян, а его соведущим выступит человекоподобный робот Андрон.

В каждом выпуске две команды, состоящие из знаменитости и профессионального пилота дрона, будут проходить испытания на скорость, точность и командную работу. Участникам предстоит управлять современной техникой и проверять ее возможности на практике.

В шоу зрителям покажут роботов-собак, квадрокоптеры и другие разработки, которые уже используют в разных сферах. Речь идет о логистике, сельском хозяйстве, безопасности и поисково-спасательных работах.

Съемки проекта прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Дагестане. В кадре появятся различные управляемые системы и беспилотники.

Особое место в программе займет технологический спорт. В испытаниях примут участие российские пилоты дронов, среди которых чемпионы и призеры отечественных и международных соревнований. Они представляли страну на турнирах в ОАЭ, Южной Корее и других странах.

Самому младшему участнику соревнований восемь лет. Юные рейсеры выступают не только в роли пилотов, но и самостоятельно собирают квадрокоптеры из отдельных деталей.

Галустян рассказал, что интересуется современными гаджетами, нейросетями и техникой. По его словам, возможность лично управлять новыми разработками стала одной из причин, по которой он согласился вести проект.

«Такого шоу в России еще не было, и я искренне верю, что зрителям ТНТ этот формат обязательно понравится», — заявил ведущий.

Проект создан компанией Gen Production при поддержке «Ростеха», «Федерации гонок дронов России» и общественного движения «Народный фронт».