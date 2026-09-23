Клава Кока и Дима Масленников станут ведущими реалити-шоу с призом в 10 миллионов рублей

В Таиланде стартовали съемки реалити-шоу «Три острова» (16+), где в роли ведущих впервые выступит звездная пара — популярный видеоблогер Дима Масленников и певица Клава Кока. Шоу покажет телеканал СТС.

Формат передачи предполагает жесткую конкуренцию между тремя категориями участников. В проекте сразятся команда звезд, команда блогеров и команда обычных зрителей. Победители каждого этапа отправляются на остров роскоши с безупречным сервисом. Занявшие второе место попадают на остров рыбаков, где героям предстоит жить по местным правилам и самостоятельно добывать пропитание. Проигравшие оказываются на острове сумрака, где им придется бороться со своими страхами в условиях заброшенного лагеря. Главный приз для финалиста составит 10 миллионов рублей.

Клава Кока призналась, что проект стал для нее серьезным вызовом. По ее словам, это первое экстремальное шоу в ее карьере, а возможность провести месяц у океана и работать в одной связке с мужем стала отличным источником вдохновения для будущего сольного концерта. Дима Масленников также отметил уникальность формата, подчеркнув, что противостояние селебрити, интернет-деятелей и простых рабочих, таких как электрики или водители экскаваторов, обещает быть особенно зрелищным.

Производство проекта поражает своими масштабами. Над созданием мира шоу трудятся 250 человек, включая сотню местных жителей. Съемочный процесс обеспечивают 12 дронов и 30 камер, среди которых есть устройства с обзором 360 градусов. Продюсер Ирина Кульдишова отметила, что главная сложность заключалась в адаптации механики шоу под три разные команды и одновременной подготовке испытаний для всех участников.

Локации для проекта были возведены за полтора месяца с использованием бамбука, дерева, бетона и даже пенопласта. Отдельной задачей стал поиск тайской деревни, жители которой согласились принять у себя участников шоу на острове рыбаков. Эта миссия заняла у кастинг-директоров пять месяцев.

Особое внимание создатели уделили культурному коду страны. Команда из 26 художников-бутафоров разработала испытания, опираясь на тайские традиции. Одним из ключевых челленджей станет сборка гигантского пазла в виде слона размером 4 на 4 метра. После завершения съемок эти масштабные фигуры из полиуретана будут переданы в дар местному храму.