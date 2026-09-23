ТНТ начал съёмки нового сезона реалити «Выжить в…» в Таджикистане

Телеканал ТНТ дал старт производству очередного сезона популярного приключенческого реалити-шоу «Выжить в…». На этот раз действие проекта перенесется в Таджикистан, а главной локацией станет столица республики город Душанбе. Официальная премьера сезона состоится в эфире телеканала в 2027 году.

Новый проект продолжит успешную географию франшизы. Ранее участники шоу уже проходили испытания в Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане и Турции. После старта с «Выжить в Дубае» и последующих сезонов в Самарканде и Стамбуле, создатели проекта впервые выбрали для съемок Таджикистан.

Звездная команда и команда обычных людей будут соревноваться в силе, выносливости и смекалке. Успешное прохождение испытаний подарит героям комфортный отдых и экскурсии, тогда как проигравшим предстоит столкнуться с бытовыми ограничениями и суровыми условиями. Каждую неделю участников ждут новые челленджи, зрительские голосования и борьба за право остаться в игре. Ведущими сезона традиционно выступят Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Душанбе, расположенный в живописной Гиссарской долине, известен как одна из самых зеленых столиц Центральной Азии. Контраст современного города с древними традициями, восточными базарами и впечатляющими горными ландшафтами создаст идеальную декорацию для шоу. Организаторы обещают, что участникам предстоит не только физическая борьба, но и глубокое погружение в культуру, гастрономию и гостеприимство Таджикистана.

Генеральный продюсер проекта Константин Обухов отметил, что шоу давно переросло формат простого развлечения. По его словам, каждый сезон открывает для миллионов зрителей новую страну. В качестве примера он привел статистику по Узбекистану, отмечая, что после выхода сезона о Самарканде пассажиропоток местного аэропорта в 2024 году вырос на 37%, а в 2025 году страну посетили 11,7 миллиона иностранных туристов, что на 46,8% больше предыдущего года.

«Теперь мы хотим познакомить аудиторию с Таджикистаном — яркой, гостеприимной и пока не до конца открытой для массового российского туриста страной, сохранив при этом жесткую конкуренцию, юмор и настоящее приключение», — подчеркнул Обухов.

Имена знаменитостей и представителей народной команды, которые отправятся в Центральную Азию, телеканал обещает раскрыть в ближайшее время.

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