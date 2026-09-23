В Скопине задержали пьяного угонщика автомобиля

Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» по горячим следам раскрыли неправомерное завладение чужим транспортным средством. Подозреваемым оказался 23-летний неработающий местный житель.

Поводом для начала расследования стало заявление 49-летнего жителя Скопина об исчезновении его автомобиля «Пежо». Мужчина рассказал оперативникам, что накануне припарковал машину возле дома, но забыл ее запереть и оставил ключи в замке зажигания. Ночью владелец услышал звук работающего двигателя, выглянул в окно и увидел удаляющиеся огни фар своего автомобиля.

Оперативная группа уголовного розыска незамедлительно организовала поиски. Автомобиль был обнаружен брошенным на одной из улиц города. В ходе криминалистического осмотра салона эксперт изъял следы, не принадлежащие хозяину машины. Проверка по автоматизированным базам данных позволила установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний скопинец, который уже привлекался к ответственности за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, молодой человек возвращался домой от друзей в нетрезвом виде. Увидев припаркованный автомобиль с ключом в замке, он решил прокатиться. Пресытившись поездкой, злоумышленник просто бросил машину на дороге и ушел домой, где его через пару часов и задержали сотрудники полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.