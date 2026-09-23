Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Скопине задержали пьяного угонщика автомобиля

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» по горячим следам раскрыли неправомерное завладение чужим транспортным средством. Подозреваемым оказался 23-летний неработающий местный житель.

Поводом для начала расследования стало заявление 49-летнего жителя Скопина об исчезновении его автомобиля «Пежо». Мужчина рассказал оперативникам, что накануне припарковал машину возле дома, но забыл ее запереть и оставил ключи в замке зажигания. Ночью владелец услышал звук работающего двигателя, выглянул в окно и увидел удаляющиеся огни фар своего автомобиля.

Оперативная группа уголовного розыска незамедлительно организовала поиски. Автомобиль был обнаружен брошенным на одной из улиц города. В ходе криминалистического осмотра салона эксперт изъял следы, не принадлежащие хозяину машины. Проверка по автоматизированным базам данных позволила установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний скопинец, который уже привлекался к ответственности за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, молодой человек возвращался домой от друзей в нетрезвом виде. Увидев припаркованный автомобиль с ключом в замке, он решил прокатиться. Пресытившись поездкой, злоумышленник просто бросил машину на дороге и ушел домой, где его через пару часов и задержали сотрудники полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Запреты и приметы 24 сентября на Федора-обдера
Следующая статья
Т2 усилил связь в Рязани и собрал развлечения, путешествия и сервисы в одну подписку

Популярные материалы

Политика

Эксперт ВШЭ объяснил, как «адские санкции» США ударят по России

Политолог указал на два фактора, которые сдерживают Вашингтон от эскалации санкционного давления
Интересное

Путину передали старое пророчество монаха с Донбасса, которое начало сбываться

«Бандеровцы всё это замутят»: старец Зосима предвидел события на Украине. Его слова передали президенту. Пророчество сбывается.
Общество

Даже приставы не имеют права трогать эти деньги пенсионеров. Почему банки перестали взыскивать долги 

С 2022 года действует правило прожиточного минимума при списании долгов. Что именно защищено законом и как этим воспользоваться.
Политика

Россия недвусмысленно намекает: немецкий завод полыхает на западе Украины

Чем занимается немецкая компания, почему ее производство оказалось под ударом и что это значит для украинского автопрома — коротко о главном.
Общество

Ушла из жизни журналист и фотохудожник Ольга Иордан 

Она стояла у истоков создания информационного агентства «7 новостей» — в той самой группе энтузиастов, которые первыми в Рязани сообщали жителям главные новости города и страны в сети Интернет.
Темы
Общество

Рязанцы могут передавать показания счётчиков и заказывать их поверку через портал «Госуслуги Дом»

Разработчики на постоянной основе совершенствуют интерфейс, сделав процессы проверки счетчиков и передачи показаний максимально простыми и интуитивно понятными.
Новости кино и ТВ

Клава Кока и Дима Масленников станут ведущими реалити-шоу с призом в 10 миллионов рублей

В проекте сразятся команда звезд, команда блогеров и команда обычных зрителей. Победители каждого этапа отправляются на остров роскоши.
Экономика и бизнес

С 1 марта 2027 года вступают в силу новые правила подачи деклараций по охране труда

Главное нововведение касается способа передачи документа. Личное посещение инспекции или отправка бумажных документов по почте больше не будут приниматься.
Новости кино и ТВ

ТНТ начал съёмки нового сезона реалити «Выжить в…» в Таджикистане

На этот раз действие проекта перенесется в Таджикистан, а главной локацией станет столица республики город Душанбе.
Акценты

Как безошибочно вычислить грибное место и собрать богатый урожай

Понимание микрорельефа, свойств почвы и экологических предпочтений различных видов позволяет целенаправленно находить богатые урожаи, избегая бесполезных блужданий по лесу.
Общество

Биолог объяснила, почему осенью комары становятся агрессивнее

Многие люди субъективно отмечают, что осенние укусы зудят и болят гораздо сильнее летних. Эксперт подтверждает, что это не иллюзия, а научно обоснованный факт.
Погода

Синоптики рассказали, стоит ли ждать новую волну бабьего лета в Рязанской области

Синоптики дали прогноз погоды в Центральном федеральном округе, включая Рязанскую область. Уже к середине следующей недели характер погоды изменится.
Общество

Четыре квартиры без наследников перешли в собственность муниципалитета Кораблинского района

В ходе плановой надзорной проверки сотрудники прокуратуры установили, что на территории муниципального округа расположены квартиры в многоквартирных домах, чьи собственники скончались.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье