Водитель «Лады» госпитализирован после столкновения с маршруткой в центре Рязани

Утром в четверг, 17 сентября, в центре Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Авария зафиксирована на улице Право-Лыбедской вблизи дома №21.
По предварительным данным Госавтоинспекции, около 09:35 21-летний местный житель, управлявший автомобилем «Лада Гранта», допустил столкновение с маршрутным автобусом «ПАЗ» (маршрут №73). За рулем общественного транспорта находился 67-летний житель Рязани.
В результате удара водитель легкового автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. К счастью, пассажиры маршрутного автобуса, в том числе несовершеннолетние, в аварии не пострадали.