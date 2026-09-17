Фото:группа «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте
Происшествия

Два колеса оторвало у автомобиля в ДТП на улице Полетаева в Рязани

Анастасия Мериакри
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В Рязани произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на улице Полетаева. Об этом сообщает группа «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.

По словам очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля, удар был настолько сильным, что одна из машин лишилась задних колес. Вырванные колеса остались лежать на проезжей части. Второй участник ДТП получил сильные повреждения передней части кузова.

На данный момент официальной информации от Госавтоинспекции о причинах столкновения, а также о наличии пострадавших или погибших не поступало. Обстоятельства аварии выясняются.

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