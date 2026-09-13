Рязанка нашла личинок в каше из магазина для годовалой дочери

В Рязани девушка обнаружила живых личинок в детской каше, которой собиралась накормить годовалую дочь. Екатерина рассказала ИА Регнум, что купила продукт популярного бренда в крупном сетевом магазине.

Инцидент произошел утром 12 сентября. Девушка переливала кашу из тетрапака в бутылочку для кормления, когда случайно пролила часть продукта на стол. В образовавшейся луже Екатерина заметила живую личинку. После внимательного осмотра она увидела, что в каше находятся несколько личинок насекомых.

«Я регулярно кормлю дочь этой кашей, каждые несколько дней покупаем по 4–5 коробочек. Всегда смотрю срок годности и покупаю только в крупных сетевых магазинах. Раньше никогда никаких проблем не было», — рассказала Екатерина ИА Регнум.

По словам девушки, за несколько дней до происшествия семья приобрела пять коробочек каши. Четыре из них ребенок съел без каких-либо проблем. В пятой упаковке Екатерина насчитала минимум шесть живых личинок и допускает, что внутри их могло быть больше.

После обнаружения насекомых девушка осмотрела тетрапак. Повреждений упаковки и признаков подделки она не заметила.

Согласно маркировке, кашу изготовили 14 августа 2026 года. Срок годности продукта истекал только 10 февраля 2027 года.

Екатерина призналась, что пережила сильный стресс из-за случившегося. При этом обращаться с жалобой в магазин или Роспотребнадзор она пока не планирует. Свою историю рязанка решила рассказать публично, чтобы предупредить других родителей и призвать их внимательнее проверять детское питание перед кормлением ребенка.