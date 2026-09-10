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Происшествия

Почти килограмм марихуаны изъяли в частном доме у жителя Рязани

Анастасия Мериакри
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Сотрудники полиции пресекли деятельность жителя Рязани, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска в его домовладении на окраине города было обнаружено и изъято почти килограмм марихуаны.

Мероприятия проводились в рамках межведомственной комплексной операции «Мак-2026», направленной на борьбу с распространением наркотиков растительного происхождения. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД по Московскому району установили причастность 44-летнего мужчины к противоправной деятельности. При обследовании его частного дома стражи порядка обнаружили емкости с веществом растительного происхождения.

Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной общей массой 974 грамма, а также наркосодержащим растением конопля весом 18 граммов. По предварительным данным следствия, летом подозреваемый вырастил кусты конопли в сельской местности, а осенью собрал урожай, перевез его в свой дом и переработал.

Сам задержанный утверждает, что наркотик предназначался исключительно для личного употребления. Однако данная версия в настоящее время тщательно проверяется оперативниками на предмет возможного сбыта.

Следственным отделом ОМВД России по Московскому району Рязани в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

В полиции напоминают, что борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из приоритетных направлений работы органов внутренних дел. Только за 7 месяцев 2026 года в Рязанской области было выявлено и пресечено 624 наркопреступления, из которых 579 относятся к категории тяжких и особо тяжких. За этот период оперативники изъяли из незаконного оборота 112 килограммов наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.

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