Мэр Сочи рассказал о состоянии пострадавших при атаке БЭК и ходе восстановительных работ

Глава города Сочи Андрей Прошунин поделился актуальной информацией о ситуации в курортной столице после атаки безэкипажных катеров (БЭК) на Приморскую набережную. Мэр лично посетил медицинские учреждения и места ликвидации последствий инцидента.

По словам Прошунина, 16-летний подросток, находившийся на набережной в момент вчерашнего инцидента, находится в детской больнице. Его состояние оценивается врачами как стабильное. Юноша находится под постоянным медицинским наблюдением и получает всю необходимую помощь.

Также в лечебных учреждениях остаются трое взрослых, оказавшихся в эпицентре событий. Их самочувствие медики оценивают как удовлетворительное, лечение проводится в полном объеме. Андрей Прошунин лично пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Мэр осмотрел Приморскую набережную, где уже ведутся активные работы по устранению последствий атаки. По его оценке, курортная инфраструктура пострадала незначительно. В основном требуется замена выбитого остекления и ремонт элементов фасадов зданий.

«Уверен, быстро с этим справимся, собственники уже наводят санитарный порядок. Город, со своей стороны, оказывает необходимое содействие, в том числе в решении вопросов, связанных со страхованием», — отметил Андрей Прошунин.

В целях обеспечения максимальной безопасности сочинцев и гостей курорта пляжная зона от «Маяка» до «Приморского» временно закрыта для посещения. Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых восстановительных работ. Специальные службы продолжают проводить на месте весь необходимый комплекс мероприятий.