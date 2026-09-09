Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Введение режима беспилотной опасности в Ханты-Мансийском автономном округе 9 сентября вызвало вопросы о технических возможностях противника и дальности полета беспилотных летательных аппаратов. Военные эксперты в комментарии для издания aif.ru раскрыли детали возможных маршрутов и источников запуска дронов.

Росавиация сообщила о введении ограничений для работы аэропортов Ханты-Мансийска и Сургута. Также приостановлено обслуживание рейсов в авиагаванях городов Советский, Игрим, Нягань и Урай. Это уже не первый случай введения специальных режимов в регионе: предыдущий режим беспилотной опасности действовал 6 июля, а в ночь на 5 мая в ХМАО впервые был объявлен режим ракетной опасности.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.

«Их беспилотники могут лететь больше 2000 км», — отметил эксперт, добавив, что по дальним регионам Российской Федерации дроны могут запускаться, в частности, с территории Сумской области.

При этом Дандыкин выразил сомнение в возможности ракетной атаки на такие удаленные регионы. «Думаю, что ракет таких, которые долетают, у них нет», — пояснил он, комментируя ранее введенный режим ракетной опасности.

Генерал-майор Сергей Липовой заверил, что российская армия обладает всеми необходимыми средствами для выявления и поражения источников атак.