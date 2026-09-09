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Новости России

В Новом Уренгое на промышленном объекте произошел пожар после атаки БПЛА

Анастасия Мериакри
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Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на один из промышленных объектов в городе Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов, подчеркнув, что в результате инцидента никто не пострадал.

По словам главы региона, в результате падения обломков сбитого дрона на территории предприятия произошло локальное возгорание. На место происшествия оперативно прибыли расчеты пожарных и спасательных служб.

В настоящее время на объекте продолжают работать специалисты, которые проводят детальную оценку размера и характера нанесенного ущерба. Угрозы для жизни и здоровья населения нет.

Отмечается, что данное событие стало первой зафиксированной атакой дронов на объекты в арктической части Уральского федерального округа. Ранее на территории Ямало-Ненецкого автономного округа уже был введен режим беспилотной опасности.

Губернатор Дмитрий Артюхов обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться на дезинформацию.

«Самое главное: погибших и пострадавших нет. Ситуация находится под полным контролем. Прошу ямальцев доверять информации исключительно из официальных источников», — резюмировал глава ЯНАО.

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