В полиции объяснили, нужно ли менять права при смене паспорта

Россиянам не нужно менять водительское удостоверение при замене паспорта при достижении 20 и 45 лет, сообщили РИА Новости в пресс-центре столичного главка МВД.

«В случае получения паспорта Российской Федерации по достижении возраста получение нового водительского удостоверения не требуется», — рассказали в ведомстве.

Паспорт впервые выдается в 14 лет. Когда человеку исполняется 20 или 45 лет, он обязан обновить документ.

Для этого необходимо предоставить необходимые бумаги и фотографии в течение 90 дней с момента рождения.