Атака БПЛА на Чувашию: что известно о последствиях

В Чувашии ночью уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Повреждена вышка сотовой связи, детали уточняются.

Николаев обратился к жителям республики с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Он подчеркнул, что паника и тревога — именно то, чего добивается противник.

Глава региона также попросил не снимать и не публиковать работу средств ПВО и других защитников. По его словам, такие кадры могут помочь неприятелю скорректировать атаки.

«Не поддавайтесь тревоге, ведь именно этого добивается враг. Также прошу вас не снимайте и не публикуйте работу наших защитников, чтобы не помогать неприятелю», — написал Николаев.

Оперативные службы продолжают работу на месте, информация о последствиях атаки уточняется. Власти обещают сообщить новые данные, как только они появятся.