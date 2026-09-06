Ночные удары могли нарушить работу пункта пропуска «Орловка» на границе Украины с Румынией и паромной переправы через Дунай. Военный эксперт Олег Иванников считает, что атака затронула один из маршрутов поставок грузов для ВСУ.

Пункт пропуска «Орловка» обеспечивает грузовое сообщение между Украиной и Румынией. По словам Иванникова, через него могли доставлять военную технику, оборудование и грузы двойного назначения.

Эксперт не исключил, что последствия удара сказались и на перемещении иностранных наемников. По его словам, через погранпереход могли проходить люди, связанные с военными формированиями Украины.

«Уничтожение погранпереходов является серьезной военной и психологической операцией. Киевский режим зависим от военной техники, которую поставляют через румынскую границу. Через этот же погранпереход переправляются наемники», — пояснил Иванников в беседе с aif.ru.

Как отметил подполковник запаса, маршрут мог использоваться для снабжения тыловых подразделений ВСУ. Речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы, компонентах для беспилотников, экипировке и технике производства стран НАТО.

«Это и средства радиоэлектронной борьбы, и компоненты для БПЛА. Это форменное обмундирование боевиков, техника НАТО, которая поставлялась через румынско-украинскую границу», — добавил эксперт.

О ночных ударах по объектам в Одесской области ранее сообщили российские военкоры. По их данным, атака нарушила работу инфраструктуры, связанной с грузовым сообщением через Дунай.