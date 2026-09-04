Российские военные в ночь на 4 сентября нанесли групповые удары по объектам логистической, портовой и энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в Киевской области поражен логистический центр «ЕКО-Автотехникс» в населенном пункте Гатное. На его складах, как утверждается, хранились и распределялись товары двойного назначения.

В Одесской области удары пришлись по нескольким объектам. В порту Южный поражено судно типа «сухогруз» с продукцией военного назначения. В порту Черноморск, по информации Минобороны, поражены сухогруз с вооружением западного производства, склад военно-технического имущества и терминал для перекачки топлива, предназначенного для ВСУ.

Кроме того, в населенном пункте Мирное поражена электроподстанция «Новоодесская».

В Минобороны заявили, что для ударов использовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. Атаки продолжились в рамках групповых ударов по объектам, которые используются в интересах ВСУ.