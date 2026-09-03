Юного рязанца обвиняют в теракте на железной дороге

В Рязани 17-летнего местного жителя обвиняют в совершении террористического акта на железной дороге. По версии следствия, молодой человек поджег батарейный шкаф на одном из участков железнодорожного перегона.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, преступление произошло 27 августа. Подросток, действуя под воздействием угроз со стороны кураторов в мессенджере, приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и отправился к железнодорожным путям. На месте он поджег батарейный шкаф, предназначенный для размещения аккумуляторов резервного питания железнодорожных устройств, после чего скрылся.

Следователи совместно с сотрудниками МВД и ФСБ установили личность подозреваемого и задержали его. Суд по ходатайству следствия избрал молодому человеку меру пресечения.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к совершению преступления.

В СК напомнили, что диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры относятся к особо тяжким преступлениям. Уголовная ответственность за такие преступления наступает с 14 лет, поэтому возраст обвиняемого не освобождает его от наказания.

Следствие продолжает необходимые процессуальные действия. В СК подчеркнули, что добровольный отказ от доведения преступления до конца освобождает человека от уголовной ответственности в соответствии со статьей 31 УК РФ.