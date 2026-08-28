В Рязани мужчина помогал мошенникам взламывать аккаунты на «Госуслугах»

Заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра. Мужчина обвиняется в систематическом содействии киберпреступникам путем передачи данных своих сим-карт для незаконного доступа к личным кабинетам граждан.

Как установило следствие, злоумышленник организовал незаконный заработок, предоставляя за денежное вознаграждение доступ к своим многочисленным сим-картам. Когда на эти номера приходили SMS с кодами подтверждения для регистрации или авторизации на портале «Госуслуги», мужчина пересылал их неустановленным лицам.

Это позволяло киберпреступникам беспрепятственно взламывать аккаунты ничего не подозревающих граждан и совершать от их имени противоправные действия.

Следователям удалось собрать исчерпывающую доказательственную базу, подтверждающую корыстный мотив обвиняемого. Его действия квалифицированы по двум эпизодам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 274.5 УК РФ («Участие в деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя в сети «Интернет» для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса иным лицам, совершенное из корыстной заинтересованности»).

Утверждение обвинительного заключения означает, что уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.