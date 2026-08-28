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Происшествия

В Рязани рецидивист обокрал заснувшего в кафе посетителя

Анастасия Мериакри
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Оперативники уголовного розыска Октябрьского района Рязани задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в краже личного имущества. Жертвой злоумышленника стал посетитель кафе, который на время потерял бдительность, уснув за столиком.

Инцидент произошел в одном из заведений общественного питания на улице Качевской. 33-летний местный житель, устав после рабочего дня, решил отдохнуть и ненадолго задремал прямо за столом. Рядом с ним осталась сумка, в которой находились смартфон и банковская карта. Воспользовавшись моментом, неизвестный мужчина похитил сумку и скрылся. Обнаружив пропажу, потерпевший незамедлительно обратился в полицию.

Благодаря грамотным действиям сыщиков, установить личность подозреваемого удалось в кратчайшие сроки. Ключевой зацепкой стала банковская карта потерпевшего: выяснилось, что ею расплатились в одном из магазинов за покупку на сумму около 300 рублей.

Эта транзакция вывела оперативников на 63-летнего жителя Рязанского района, который ранее уже был судим за разбой и грабеж. Понимая, что его могут найти, мужчина попытался затаиться и скрылся из дома. Однако полицейские организовали пункт скрытого наблюдения возле его жилища. Как только подозреваемый вернулся, его задержали. В ходе обыска в помещении был обнаружен и изъят похищенный смартфон, который будет возвращен законному владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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