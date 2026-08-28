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Общество

В Рязанской области девушке-сироте восстановили документы для получения жилья

Анастасия Мериакри
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Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина оказала содействие молодой жительнице региона в восстановлении утраченных документов, подтверждающих ее статус лица из числа детей-сирот. Это позволило устранить бюрократические преграды на пути к реализации ее законного права на получение жилого помещения.

Заявительница осталась без попечения родителей в трехлетнем возрасте. К сожалению, в результате несчастного случая все оригиналы документов, подтверждающих ее особый социальный статус, были утрачены. Отсутствие этих бумаг стало непреодолимым препятствием для постановки девушки на учет в качестве нуждающейся в жилье.

В ходе разбирательства выяснилось, что в свое время девушка находилась под государственным обеспечением на территории Тверской области, и все необходимые архивные сведения хранились именно в органах соцзащиты этого региона.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области оперативно направила запрос коллегам в Тверскую область. Благодаря слаженной работе и эффективному межведомственному взаимодействию, истребование и передача необходимых справок и выписок были организованы в кратчайшие сроки.

Всего за две недели проблема была решена: девушка получила на руки все документы, подтверждающие ее статус. Кроме того, аппарат уполномоченного подробно проконсультировал заявительницу о том, как правильно подать заявление о включении в список граждан, имеющих право на обеспечение жильем, по ее текущему месту жительства.

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