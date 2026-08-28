Аналитика ВТБ: кредитку чаще всего заводят люди 35-44 лет

В основном кредитными картами пользуются люди в возрасте 35-44 лет, причём мужчин и женщин среди них примерно поровну. А вот молодёжь кредитками почти не интересуется — на возрастную группу до 24 лет приходится лишь 3% держателей. Такова аналитика ВТБ.

Расплачиваются кредитками чаще всего в супермаркетах, кафе, ресторанах и за товары для дома — это лидеры по числу операций. В десятку популярных категорий также попали аптеки, АЗС, маркетплейсы, одежда с обувью, покупки для здоровья, электроника и турагентства. Но по сумме среднего чека лидируют турагентства, электроника и товары для здоровья — в этих категориях покупки самые крупные. Самый маленький средний чек — в супермаркетах, кафе-ресторанах и аптеках. В эти точки продаж люди ходят часто, но единоразовые покупки совершают на небольшие суммы.

Пока эксперты изучали привычки клиентов, сам рынок кредиток заметно оживился. За семь месяцев 2026 года ВТБ выдал более 516 тысяч кредитных карт — это на 48% больше, чем годом ранее, сообщили в банке. Интересно, что кредитки теперь оформляют не для того, чтобы перехватить денег до зарплаты, а для повседневных покупок — ради кэшбэка и возможности растянуть оплату в рассрочку. Заметно вырос и другой показатель — спрос на рефинансирование кредитных карт: число таких операций за год увеличилось почти вдвое.

Такой интерес к рефинансированию совпал по времени со смягчением денежно-кредитной политики. В июле 2026 года Банк России опустил ключевую ставку до 14% годовых — это самый низкий уровень с начала 2025 года. Регулятор шёл к этой отметке постепенно, снижая ставку на протяжении всего года.

Не отстаёт от отдельных банков и рынок в целом. За семь месяцев 2026 года в стране выдали 8,87 млн кредитных карт на общую сумму лимитов 1,03 трлн рублей. По сравнению с тем же периодом 2025 года число выдач почти не изменилось, зато объём подрос на 2%. Правда, в июле общий лимит по картам всё же немного просел — на 1%, до 164,17 млрд рублей, а средний лимит на одну карту за месяц уменьшился на 3 тысячи рублей и составил 120 тысяч рублей.