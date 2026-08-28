Власть и политика

После прямого эфира губернатора мэрия взяла в работу обращения рязанцев

Валерия Мединская
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский вместе с коллегами следил за прямым эфиром, в ходе которого губернатор Павел Малков отвечал на вопросы рязанцев. Чиновики мэрии фиксировали вопрос рязанцев. Все обращения, по словам Ясинского, были взяты в работу.

— И те, что озвучил Павел Викторович, и те, что остались за кадром. МЦУ города Рязани подготовит полную сводку поступивших вопросов. Каждый из них проработаем с профильными службами, заместители проконтролируют выполнение, — написал глава администрации в своём канале в мессенджере Макс.

По некоторым волнующим жителей города темам уже есть подвижки и конкретные сроки. Например, рязанка пожаловалась на плохое состояние дороги на 5-м Аллейном проезде. Уже сегодня проблемные участки будут устранять с помощью асфальтобетонного гранулята.

Также в ходе эфира люди затронули тему реконструкции участка Московского шоссе и изменения движения троллейбусов № 9 и 16. Сейчас в районе ТД «Барс» идёт расширение проезжей части, в связи с переносом контактных сетей их на время пришлось отключить. К новому году, после завершения реконструкции, дорога станет шире, пропускная способность в районе путепровода вырастет. К этому времени подключат контактную сеть, и указанные троллейбусы вернутся на свои маршруты.

— По маршруту от Первомайского проспекта до Приокского продолжают ходить автобусы №27, 42М2, 30М3, 46М3, 53М3 и 66М3. На последнем маршруте в июне увеличили число машин до 20 единиц, — отчитался Борис Ясинский.

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