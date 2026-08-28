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В Рязани изменили правила продажи бензина. Опубликовано официальное постановление о «чет-нечет»

Алексей Самохин
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Краткое содержание материала:

  • С 28 августа на АЗС Рязани и Рязанского муниципального округа ввели график отпуска топлива.
  • В чётные дни заправляться смогут автомобили с чётной последней цифрой номера, в нечётные — с нечётной.
  • Ограничение не коснётся экстренных служб, общественного транспорта и школьных автобусов.

С 00:00 28 августа на автозаправках Рязани и Рязанского муниципального округа начали действовать новые правила продажи топлива. Теперь день заправки будет зависеть от последней цифры государственного номера автомобиля. Правила рязанцы с подачи федеральных СМИ называют «чет-нечет».

Как будет работать новый график

Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал постановление №64-пг, которое вводит особый порядок отпуска топлива на части АЗС региона. Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В чётные календарные дни заправляться смогут автомобили, последние цифры номеров которых — 0, 2, 4, 6 или 8.

В нечётные дни топливо отпустят машинам с номерами, оканчивающимися на 1, 3, 5, 7 или 9.

Правило распространяется и на транзитные, иностранные и номера старого образца. Регион регистрации автомобиля значения не имеет. Владельцам недавно купленных, но ещё не поставленных на учёт машин топливо будут продавать по документам о приобретении.

Где действуют ограничения

Новый порядок ввели на АЗС, расположенных в Рязани и Рязанском муниципальном округе.

При этом заправки, находящиеся на федеральных трассах, под действие постановления не попадают.

Кроме того, топливо теперь будут отпускать только непосредственно в бак транспортного средства.

Кого будут заправлять без ограничений

Новый график не распространяется на автомобили экстренных и оперативных служб, коммунальную и дорожную технику, транспорт силовых ведомств.

Без привязки к последней цифре номера смогут заправляться школьные автобусы и общественный транспорт.

Постановление губернатора вступило в силу со дня подписания.

Что сказал губернатор

Глава региона подчеркнул, что введение этой меры продиктовано текущей необходимостью сократить длинные очереди на АЗС. В приоритетном порядке бензин и дизель будут получать машины скорой помощи, пожарные расчеты, другие экстренные службы, общественный транспорт, а также техника сельскохозяйственных предприятий.

«Соответственно, в первую очередь обеспечиваем топливом скорую помощь, пожарных, другие экстренные службы, общественный транспорт, наших аграриев. Сейчас, чтобы сократить очереди, по опыту других регионов вводим систему «чет-нечет». Этот механизм будем использовать по необходимости, если будет дефицит топлива. Сейчас такая необходимость есть, поэтому с завтрашнего дня будем его вводить», — отметил губернатор Павел Малков.

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