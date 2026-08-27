С 28 августа в Рязани и Рязанском округе вводится система продажи топлива «чет-нечет»

Для оптимизации работы автозаправочных станций в Рязани и Рязанском округе с пятницы, 28 августа, начнет действовать система продажи бензина «чет-нечет». О подписании соответствующего постановления 27 августа в ходе прямого эфира сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Новый порядок предполагает продажу топлива в зависимости от календарной даты и последней цифры государственного регистрационного знака автомобиля. В четные дни месяца заправляться смогут машины с четными номерами, а в нечетные – с нечетными.

Глава региона подчеркнул, что введение этой меры продиктовано текущей необходимостью сократить длинные очереди на АЗС. В приоритетном порядке бензин и дизель будут получать машины скорой помощи, пожарные расчеты, другие экстренные службы, общественный транспорт, а также техника сельскохозяйственных предприятий.

«Соответственно, в первую очередь обеспечиваем топливом скорую помощь, пожарных, другие экстренные службы, общественный транспорт, наших аграриев. Сейчас, чтобы сократить очереди, по опыту других регионов вводим систему «чет-нечет». Этот механизм будем использовать по необходимости, если будет дефицит топлива. Сейчас такая необходимость есть, поэтому с завтрашнего дня будем его вводить», — отметил Малков.

Губернатор отдельно уточнил, что ограничительная мера носит локальный характер. Правила «чет-нечет» будут действовать исключительно на территории города Рязани и Рязанского округа. На федеральных автомобильных трассах, проходящих через регион, а также в остальных населенных пунктах области заправка автомобилей будет осуществляться в штатном режиме без каких-либо ограничений.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей, на ряде автозаправочных станций областного центра уже организована работа волонтеров. Активисты помогают маломобильным гражданам, раздают воду автомобилистам, вынужденным длительное время находиться в очередях, и оперативно информируют водителей об актуальных остатках топлива на конкретной АЗС. Это позволяет людям не тратить время впустую, если бензин на станции уже закончился.

Власти призывают рязанцев с пониманием отнестись к временной мере и планировать свои поездки с учетом новых правил заправки.