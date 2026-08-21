Павел Малков рассказал о строительстве 15 новых ФАПов в десяти округах Рязанской области

В регионе продолжается масштабное обновление сельской инфраструктуры здравоохранения. За последние годы построены 83 фельдшерско-акушерских пункта — это важный этап программы по обеспечению доступной медпомощью жителей даже самых удалённых деревень.

В текущем году запланировано возведение ещё 15 ФАПов в десяти муниципальных образованиях: Ряжском, Кораблинском, Сасовском, Клепиковском, Сараевском, Пителинском, Рыбновском, Касимовском, Рязанском и Александро-Невском районах. На всех объектах сейчас идут финальные работы — специалисты прокладывают инженерные сети и занимаются благоустройством прилегающих территорий.

Особое внимание уделяется врачебной амбулатории в деревне Баграмово Рыбновского округа. Её строительства давно ждали местные жители — этот вопрос они поднимали на недавней личной встрече с главой региона.

Новые медицинские учреждения уже ждут молодых кадров: врачи и фельдшеры приедут сюда по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».