Рязанский проект «Дизайн-код» вышел в финал всероссийского туристического конкурса

Проект «Дизайн-код.Рязань», разработанный управлением культуры администрации города, вошел в число финалистов Всероссийского конкурса городских проектов в сфере туризма «Города встречают».

Экспертный совет высоко оценил заявку Рязани, которая вошла в шорт-лист из 34 проектов, представленных 20 городами России. Всего в финал пробились 15 сильнейших инициатив со всей страны — от Владимира и Рыбинска до Тюмени, Ставрополя и Евпатории.

«Дизайн-код.Рязань» представляет собой комплексный подход к формированию визуального облика города. Проект предусматривает единые принципы оформления улиц, вывесок, общественных пространств и туристических маршрутов. Такой подход не только делает город более комфортным и привлекательным для жителей, но и создает узнаваемый образ Рязани как современного туристического центра с богатой историей.

Очная защита финалистов состоится 8 октября в Воронеже в рамках деловой программы Всероссийского конкурса муниципалитетов, туристического бизнеса и туристско-информационных центров «Города встречают».