В рязанском Лесопарке прошла акция ко Дню Государственного флага

В рязанском Лесопарке прошла масштабная акция, посвященная Дню Государственного флага России. Поздравление от имени губернатора Павла Малкова собравшимся зачитал первый вице-премьер регионального правительства Денис Боков.

Участниками события стали представители министерства территориальной политики, ветераны СВО, общественники, молодежные объединения и трудовые коллективы. Денис Боков подчеркнул, что триколор — это не просто полотнище, а символ государственности, побед и суверенитета страны, пожелав всем мира и благополучия.

Гвардии капитан Егор Пахомов, замруководителя областной ассоциации ветеранов СВО и кавалер двух орденов Мужества, отметил, что служить под этим флагом — честь, а главная задача сегодня — личным примером воспитывать в молодежи патриотизм и верность Отчизне.

В ходе церемонии Денис Боков вручил детям участников СВО памятные знаки «Мой папа – Герой». Эту награду, учрежденную в 2026 году по инициативе Движения Первых, поддержал губернатор Павел Малков.

Гвоздем праздника стало развертывание волонтерами 30-метрового полотнища российского флага. Для гостей организовали забег «Держи флаг по ветру», раздавали ленты с триколором, работали интерактивные площадки, а завершился день концертом на главной сцене.