В Рязани полицейские доставили в отдел более 20 иностранных рабочих с крупной стройки 

Более 20 иностранных работников доставили в отдел полиции после проверки на крупном строительном объекте в Октябрьском районе Рязани. Как сообщили в региональном УМВД, правоохранители выявили несколько нарушений миграционного законодательства.

Рейд провели сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области совместно с отдельным батальоном патрульно-постовой службы полиции. Правоохранители проверяли соблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами, которые трудятся на крупном строительном объекте.

Более 20 человек доставили в отдел полиции для дальнейшей проверки.

По итогам мероприятий полицейские оформили административные протоколы. Нарушения касались порядка трудовой деятельности иностранных граждан, режима пребывания в России, а также предоставления заведомо ложных сведений или подложных документов при миграционном учете.

Проверка продолжается. Полицейские выясняют, насколько законно юридические лица привлекли иностранных граждан к работе на строительном объекте.