Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины. Метеорологи рассказали, когда именно в Центральной России стоит ожидать первого снега, и развеяли слухи о ранних заморозках с обильными осадками.

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова поделилась долгосрочным прогнозом развития атмосферных процессов. По ее оценке, наиболее вероятным сценарием для Москвы, Подмосковья и соседних регионов, включая Рязанскую область, является выпадение первого снега уже в начале ноября.

При этом эксперт не исключает, что первые снежинки могут упасть и в конце октября. Однако синоптик спешит успокоить автомобилистов и пешеходов: если снег и выпадет раньше срока, надолго он не задержится. Снежный покров в конце октября будет исключительно временным явлением и быстро растает под влиянием плюсовых температур.

С мнением коллеги согласен и другой метеоролог. В беседе с изданием 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также заявил, что не ожидает аномально раннего снега.

Согласно его расчетам, устойчивые осадки в виде снега возможны в столичном регионе не раньше третьей декады октября (то есть в период с 21 по 31 число). Таким образом, золотая осень в Москве и Подмосковье имеет все шансы продлиться еще как минимум несколько недель, а полноценная зима вступит в свои права уже в ноябре.