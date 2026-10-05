Рязанские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области подвело итоги насыщенных выходных, в течение которых представители региона добились значительных успехов в нескольких дисциплинах.

На льду ДС «Олимпийский» 3 и 4 октября состоялись товарищеские матчи в рамках регулярного чемпионата Российской хоккейной лиги. МХК «Рязань-ВДВ» принимал гостей из Белгорода и одержал две уверенные победы с общим счетом 4:3 и 2:0. Напомним, что в сезоне 2025/2026 рязанский молодежный клуб установил рекорд, выиграв 24 матча подряд и заняв первое место в конференции «Восток».

Успешно продолжает сезон и футбольный клуб «Рязань». 4 октября подопечные провели домашний матч первенства России среди команд Второй лиги (дивизион «Б», группа 3), разгромив курский «Авангард» со счетом 4:0. С 53 очками рязанцы занимают третью строчку в турнирной таблице.

Также 4 октября в Сочи завершилось первенство России по микрофутзалу среди девушек и юниорок. Команда «Аврора» из Чучковского округа завоевала серебряные медали в категории 2012-2013 г.р., уступив в финале коллективу из Краснодарского края со счетом 0:2.

Кроме того, в Орле прошли Чемпионат и Первенство России по спортивному метанию ножа. В турнире приняли участие более 400 спортсменов со всей страны. Воспитанники рязанской Федерации спортивного метания ножа достойно представили регион и завоевали ряд призовых мест.