Для восстановления электроснабжения в Рязанской области привлекли 10 бригад энергетиков из других регионов. Они работают вместе со специалистами «Рязаньэнерго» и подрядных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас в регионе задействованы 85 бригад «Рязаньэнерго», в составе которых работают 169 специалистов. Энергетики используют 139 единиц спецтехники. К восстановлению электросетей подключились ещё четыре бригады подрядных организаций.

Основные силы направили в Рязанский, Спасский и Старожиловский муниципальные округа.

Энергетики продолжат устранять последствия непогоды, пока электричество не вернётся ко всем пострадавшим потребителям.

Жителей просят соблюдать осторожность при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи. Приближаться к ним опасно. О повреждениях необходимо сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Передать информацию об отключениях электричества и повреждениях энергообъектов можно по телефону круглосуточной «Светлой линии»: 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.

Сообщения также принимают через сайт «Россети» и мобильное приложение «Есть свет!».