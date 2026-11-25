С наступлением холодов автомобилисты рискуют получить штрафы за нарушения, которые в другое время года практически сходят на нет. В отдельных случаях водителям грозит даже лишение прав.

За какие неочевидные, но достаточно серьёзные нарушения ПДД можно поплатиться этой зимой, сообщили журналисты Автоньюс.

Прогрев во дворе

Привычка заранее прогревать автомобиль зимой может обернуться штрафом, если машина находится во дворе жилого дома. Согласно п. 17.2 ПДД, в жилых зонах запрещена стоянка транспортных средств с работающим двигателем. Пункт 17.4 распространяет это требование и на дворовые территории.

Стоянкой считается преднамеренное прекращение движения на время более пяти минут, если оно не связано с посадкой или высадкой пассажиров, а также погрузкой или разгрузкой. Если водитель оставил машину с работающим двигателем во дворе дольше пяти минут, его могут привлечь к ответственности по ст. 12.28 КоАП. Штраф в большинстве регионов — 1,5 тыс. руб. В Москве и Санкт-Петербурге он достигает 3 тыс. руб.

Снег на номере: загрязнение или умысел

Зимой регистрационные знаки нередко покрыты снегом, грязью или реагентами. Даже обычное загрязнение может стать основанием для наказания: по ч. 1 ст. 12.2 КоАП за управление автомобилем с нечитаемыми знаками предусмотрены предупреждение или штраф 500 руб. Номер считается нечитаемым, если с расстояния 20 м невозможно различить хотя бы одну букву или цифру заднего знака в темноте либо переднего или заднего днём.

Гораздо серьёзнее наказание за умышленное сокрытие номера снегом: по ч. 2 ст. 12.2 КоАП — штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.

В октябре 2026 года Верховный суд рассмотрел дело автомобилиста, оштрафованного на 5 тыс. руб. за частично закрытый снегом знак. Водитель утверждал, что номер загрязнился из-за погоды, но суды установили: снег нанесли на отдельный фрагмент знака намеренно. ВС оставил штраф в силе.

Дворники и омыватель

В морозы механизм дворников может замёрзнуть, а жидкость в бачке омывателя нередко перестаёт поступать на стекло. Согласно перечню неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть исправны. Иначе — предупреждение или штраф 500 руб. по ч. 1 ст. 12.5 КоАП.

П. 2.3.1 ПДД прямо запрещает движение, если во время дождя или снегопада не работает стеклоочиститель со стороны водителя. Продолжать поездку нельзя до устранения неисправности.

Сугроб на газоне и тротуаре

Зимой водители оставляют машины на площадках, полностью покрытых снегом. Под покровом может оказаться газон или территория с зелёными насаждениями, где стоянка запрещена региональным законодательством. В Москве ответственность предусмотрена ст. 8.25 Кодекса города об административных правонарушениях: штраф за размещение автомобиля на газоне — 5 тыс. руб., для должностных лиц — 30 тыс. руб., для юридических — 300 тыс. руб.

Сугробы нередко скрывают и границы тротуаров. При этом за остановку или стоянку на тротуаре по ч. 3 ст. 12.19 КоАП штраф в большинстве регионов — 1 тыс. руб., в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тыс. руб. Кроме того, автомобиль могут эвакуировать.

Сброс снега на дорогу

Если водитель намеренно сбрасывает большие объёмы снега или льда на проезжую часть, создавая помехи, это может квалифицироваться по ст. 12.33 КоАП — штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Для применения нормы нужно установить обстоятельства правонарушения, включая умысел.

Световые приборы в снегопад

В сильный снегопад водители обязаны учитывать требования к внешним световым приборам. По п. 19.1 ПДД в тёмное время суток и при недостаточной видимости должны быть включены фары ближнего или дальнего света независимо от освещения дороги.

Недостаточная видимость — это видимость дороги менее 300 м, в том числе из-за снегопада, дождя или тумана. За нарушение правил пользования световыми приборами по ст. 12.20 КоАП — предупреждение или штраф 500 руб.

Буксировка в гололедицу

В гололедицу использование обычного буксировочного троса запрещено: по п. 20.4 ПДД буксировка на гибкой сцепке не допускается. Запрет не распространяется на жёсткую сцепку при соблюдении остальных требований. За нарушение правил буксировки по ст. 12.21 КоАП — предупреждение или штраф 500 руб.

Кроме того, по п. 20.2 (1) ПДД водитель буксирующего автомобиля должен иметь право управления не менее двух лет — за нарушение также предусмотрена ответственность по этой статье.

Гирлянды на машине

В преддверии Нового года некоторые водители украшают машины светодиодными гирляндами. По ч. 1 ст. 12.4 КоАП установка на передней части автомобиля световых приборов с красными огнями, а также устройств, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям, влечёт штраф 3 тыс. руб. с конфискацией приборов. За управление автомобилем с такими устройствами по ч. 3 ст. 12.5 КоАП — лишение прав на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией.

В Коми в 2025 году суд рассмотрел дело автомобилистки, установившей на машину две новогодние гирлянды. Суд признал правомерным штраф 3 тыс. руб. за незаконную установку световых приборов и лишение прав на шесть месяцев за управление автомобилем с ними.

Перевозка ёлки

Покупка живой новогодней ёлки может обернуться штрафом при нарушении требований к перевозке. По п. 23.4 ПДД груз, выступающий за габариты автомобиля спереди или сзади более чем на 1 м либо сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, нужно обозначать знаком «Крупногабаритный груз». В тёмное время суток и при недостаточной видимости дополнительно требуются фонари или световозвращатели: белые спереди, красные сзади.

П. 23.3 ПДД запрещает перевозить груз, который ограничивает обзор водителю, затрудняет управление, нарушает устойчивость автомобиля или закрывает световые приборы и регистрационные знаки. За нарушение правил перевозки грузов по ст. 12.21 КоАП — предупреждение или штраф 500 руб.

Выезд на лёд

Поездка на замерзший водоём для рыбалки или фотосессии может завершиться штрафом — наказание зависит от регионального законодательства. Например, с 1 сентября 2026 года в Иркутской области действует закон № 40-ОЗ об ответственности за несоблюдение запрета выезда на лёд вне оборудованных переправ: для граждан — предупреждение или штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб.

Если водитель выезжает на лёд с пассажирами — от 1 тыс. до 3 тыс. руб., за повторное нарушение — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Аналогичные ограничения есть и в других регионах, но суммы и условия отличаются.

Тюбинг за машиной

Катание на санках или тюбингах, привязанных к автомобилю, может квалифицироваться как нарушение правил перевозки людей. По ч. 2 ст. 12.23 КоАП — штраф 1 тыс. руб. за перевозку людей вне кабины автомобиля и в других не предусмотренных правилами местах. Конкретная квалификация зависит от обстоятельств происшествия, в том числе места движения и способа перевозки.

Если такие действия приведут к ДТП с пострадавшими, водитель может столкнуться с более серьёзной ответственностью в зависимости от последствий.