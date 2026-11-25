Советский районный суд Рязани приговорил бывшего министра строительного комплекса региона Дмитрия Василевского к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, покушении на получение взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

По материалам дела, в 2023–2024 годах Василевский получил 22 млн рублей от представителя коммерческой организации, которая строила многоквартирный жилой дом и социальный объект. Деньги передавали лично бывшему чиновнику и через посредника. Вознаграждение предназначалось за беспрепятственную приёмку выполненных строительных работ со стороны заказчика.

Кроме того, экс-министр пытался получить половину прибыли по муниципальному контракту на строительство объекта культуры. С таким предложением он обратился к представителю другой коммерческой компании. Однако довести преступный замысел до конца ему не удалось: действия чиновника пресекли правоохранители.

Следствие установило и другие нарушения. Злоупотребляя служебным положением, Василевский препятствовал исполнению нескольких государственных контрактов.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему министру 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, Василевскому предстоит выплатить штраф в размере 115 млн рублей. В течение 10 лет после осуждения ему запрещено занимать должности в государственных органах.

Суд удовлетворил и гражданский иск прокурора. С бывшего чиновника взыщут в доход государства более 49 млн рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлениями.