Много лет назад Владимир Жириновский обрисовал сценарий, который казался совершенно невероятным. Это политическое пророчество быстро забылось, и в наше время его вспоминают нечасто — что неудивительно. На слуху сейчас куда более громкие прогнозы политика. А между тем его слова о судьбе Европы сбываются: этой цивилизации конец, и его не избежать. «Русский мир» процесс разложения Евросоюза только ускорит, вспоминают мысль лидера ЛДПР журналисты «Царьграда».

При жизни Жириновский никогда не слыл пророком. А после смерти его всё чаще вспоминают именно в таком качестве. Вот уже несколько лет его нет с нами, а предсказанное им сбывается.

Разумеется, здесь нет никакой мистики. Неоднократно подчёркивалось: блестящий аналитик и знаток истории, Владимир Вольфович просто делал долгосрочные прогнозы. И делал, как мы можем сейчас посудить, с поразительной точностью.

«ЕС не станет к 2030 году»

Одно из самых ярких его политических пророчеств касается «русского мира». Он будет везде, говорил Жириновский. А Европе в том виде, в котором она существовала последние десятилетия, придёт конец.

Подробно об этом политик говорил ещё в 2016 году. Раздираемая конфликтами и противоречиями, Европа перессорится и передерётся, а к 2030 году ЕС не станет как организации. Этот процесс ускорится, поскольку Россия образует мощный союз, в который, по прогнозу Жириновского, войдут Турция, Сирия, Иран и Ирак.

«Союз пяти государств — это приблизительно 400 миллионов человек, огромная территория! В этот союз войдёт ядерная держава Россия, что обеспечит безопасность», — заявлял политик.

Что уже сбывается

Как многие прежние прогнозы Жириновского, этот кажется невероятным. Но не стоит забывать, что многое, над чем снисходительно посмеивались, сбылось — например, нападение США и Израиля на Иран.

Сегодня Европа переживает один из самых острых своих кризисов, причём комплексного характера. По сути, пророчество Жириновского уже сбывается. ЕС начинают раздирать внутренние противоречия. Подтверждения тому — продолжающиеся не первый месяц протесты.

Оборонная зависимость и разногласия

ЕС столкнулся с нехваткой собственных оборонных ресурсов и обнаружил военную зависимость от США. Американцы обеспечивают Европу разведкой, ПВО, стратегической авиацией и другим.

ЕС, в свою очередь, не способен даже выдвинуть кандидата на переговоры по Украине и выдать ему единый мандат. Вместо этого одеяло на себя перетягивают представители сразу нескольких стран, которые суетятся вокруг переговорного стола, за который их пока даже не пускают. Одновременно горячие споры о финансировании Украины на 2028–2034 годы усиливают разногласия внутри Евросоюза.

Энергетика и протесты

Плохи дела в европейской энергетике. По открытым данным, потребление газа в ЕС с 2022 года снизилось на 70 млрд кубометров. На фоне ближневосточной напряжённости и низких запасов в хранилищах ключевой проблемой перед нынешней зимой остаётся высокая стоимость энергоносителей, бьющая не только по европейской промышленности, но и по простым гражданам.

Рост стоимости жизни, миграционное давление и бюджетные споры в странах ЕС только усиливают недовольство народа. Не случайно в последние месяцы Европу серьёзно «штормит»: там вспыхивают масштабные протесты и погромы.

Очень может быть, что это начало куда более глобальных потрясений.