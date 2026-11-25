Зеленский назвал несерьёзным предложение Лукашенко вместе прилететь в Москву для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Президент Украины сравнил себя с чемоданом, который можно забрать и увезти на самолёте. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

«Он предлагает меня забрать. Я ему что, чемодан? Забрать меня на самолёт и улететь. В Москву — зачем? Это просто несерьёзный разговор», — заявил Зеленский после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point предложил Зеленскому отправиться вместе в российскую столицу. Белорусский лидер заявил, что готов выступить гарантом безопасности украинского президента во время поездки.

«Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоём. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву», — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что Россия добивается победы в украинском конфликте военным путём.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о приоритете дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Российский лидер ранее приглашал Зеленского на переговоры в Москву и обещал обеспечить ему безопасность. Зеленский отказывался от встречи в российской столице. В ответ он предлагал Путину приехать в Киев.