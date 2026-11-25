В ночь на 25 ноября сотрудники Дирекции благоустройства очищали проезжую часть и тротуары во всех районах Рязани. Как сообщает администрация города, в работах было задействовано 35 единиц техники. Дорожное полотно обрабатывали пескосоляной смесью и реагентами, очищали разворотные площадки общественного транспорта и осевые линии дорог.

С наступлением утра на магистрали вывели ещё 17 единиц техники — комбинированные дорожные машины, самосвалы и погрузчики, а на тротуарах задействовали малую механизированную технику. Днём бригады продолжили наводить порядок на остановках и пешеходных переходах, а также на мостах и путепроводах. Пешеходные зоны убирают подрядные организации, работающие по действующим контрактам.

География уборки не ограничилась центром: техника прошла по улицам Гоголя, Керамзавода, Крупской, Новосёлов, Кирпичного завода, Берёзовой, Щорса, Наимова и Братиславской, а также по разворотным кругам в Храпово и Божатково и по дороге на Карцево.

Параллельно сотрудники МБУ «Управление по делам территорий» взялись за главные точки притяжения горожан — Лыбедский бульвар, Почтовую, Кремлёвский сквер, Нижний городской сад, Верхний парк, ЦПКиО, площадь Победы, Малое шоссе, площадь у МКЦ, сквер Трудовой доблести, парк Морской славы и парк имени Гагарина. На этих объектах работают 17 машин — трактора-щётки, комбинированные машины, самосвалы и погрузчики.

Помимо расчистки, спасатели и муниципальные предприятия ликвидируют последствия стихии: убирают упавшие деревья и ветки, восстанавливают оборванные провода. МУП «УРТ» завершает ремонт контактных сетей троллейбусов.