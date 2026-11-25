Сенатор Владимир Джабаров заявил о неизбежном ответе на атаки ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре. Об этом председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности рассказал в интервью «Ленте.ру».

По словам Джабарова, Украина понесёт ответственность за удары по российским объектам. В частности, он упомянул Крымский мост и объекты энергетического комплекса.

«За каждую такую атаку они ответят сполна: и за Крымский мост, по которому они наносили серьезный удар, и за другие объекты того же энергетического комплекса, о которых вчера говорил наш президент на совещании по ТЭК», — заявил сенатор.

Джабаров считает, что украинская сторона не заинтересована в прекращении боевых действий и намерена продолжать конфликт.

Отдельно представитель Совета Федерации высказался о применении беспилотников для атак на российскую территорию. Он утверждает, что речь идёт преимущественно о дронах западного производства, которые поставляют Украине в больших количествах.

«Самое главное, что это не Украина наносит удары. Это все дроны западного производства, которые поставляются в огромных количествах на Украину», — отметил Джабаров.

Ранее стало известно, что сегодня над Самарской областью сбили более 145 беспилотников ВСУ. В результате атаки погиб один человек.