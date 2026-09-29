Рязань вошла в число городов, где выгодно сдавать комнату в аренду

Рязань оказалась среди российских городов, где комната может приносить владельцу высокий доход от аренды. Доходность такой недвижимости в городе составила 16,2% годовых, а окупить покупку можно за 5-7 лет.

Данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир». Аналитики сравнили средние цены на комнаты и стоимость их аренды в российских городах.

В расчетах предполагалось, что собственник сдает комнату круглый год и не тратит деньги на ремонт. Средняя доходность комнат по России составила 9,8% годовых, срок окупаемости, 10,2 года.

Рязань оказалась в группе городов, где вложения возвращаются примерно за пять-семь лет. Более высокую доходность показали Ульяновск, 19,3%, Брянск, 16,8%, а также Рязань с 16,2%.

Рядом по показателям оказались Вологда с доходностью 15,5%, Пенза с 14,8% и Волжский с 14,2%. В Череповце и Смоленске показатель составил 14,2%, в Кургане, 13,8%.

Самой выгодной для владельцев комнат аналитики назвали ситуацию в Нижнем Тагиле. Там доходность достигает 20,6% годовых, а недвижимость окупается за 4,8 года. Средняя стоимость комнаты составляет 569,2 тыс. рублей, аренда обходится примерно в 9 797 рублей в месяц.

В число городов с низкой доходностью вошли Якутск и Владивосток. Там показатель составил 5,5% годовых, а срок окупаемости достигает 18,2 года.