В Рязанской области высадили 4 тысячи хвойных деревьев

Рязанский регион стал участником восьмой Всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес». Масштабное мероприятие проходит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Организаторами акции выступают АНО «Сад Памяти» и движение «Экосистема» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. В Рязанской области центральной площадкой стал Клепиковский лесничество, где в районе села Бусаево высадили около 4 тысяч сеянцев хвойных пород на площади 1 гектар.

В посадке леса приняли участие порядка 200 человек. Среди них — заместитель министра природопользования региона Андрей Машинистов, заместитель главы администрации Клепиковского округа Игорь Спесивцев, а также член Общественного экологического совета и ветеран СВО Маринэ Рапникене. К ним присоединились госслужащие, сотрудники предприятий и соцсферы, работники лесного хозяйства, волонтеры, студенты и школьники.

Акция продолжится в других районах области. До конца сезона еще более 12 тысяч саженцев хвойных деревьев высадят на площади свыше 3 гектаров в Ерахтурском, Солотчинском, Шацком и Шелуховском лесничествах.